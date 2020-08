Tricklebolt neemt Eerste Drive-In Live Album ter wereld binnenkort op in weiland bij Lemele

Boerderij­win­kels in de lift door corona: ‘Het is hier gigantisch druk’

11:50 Jong en oud, nieuwe of vaste klant, de boerderijwinkels zijn erg in trek. Al langer is er meer vraag naar lokale producten, maar door corona zijn veel mensen de supermarkten helemaal zat. Liever kiezen ze voor de aardappels of pruimen van de boer om de hoek.