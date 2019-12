Trots Raalte legt rode loper uit voor Koning Willem-Alexander

Nieuw Yooooo Orkest in Raalte uitkomst voor celliste Floor (11)

8:00 Stel je voor: je oefent thuis dagelijks op je cello of gitaar en je wilt daarnaast met anderen samenspelen in een orkest. In Raalte had je dan voor kort een probleem. Met het nieuwe Yooooo Orkest bieden initiatiefnemers Diny Reimert en Gerard Schrijver dé oplossing: ,,We richten ons in eerste instantie met name op de jeugd, maar ook volwassenen kunnen meedoen.”