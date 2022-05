Tuinexpo in Luttenberg in nieuw jasje

Door corona is ook de Tuinexpo een aantal keer uitgesteld. Voorzitter Jeanet Makkinga blikt terug: ,,Het heeft ons aan het denken gezet als organisatie. Hoe pakken we de Tuinexpo weer op zodra het kan? Om daarover te brainstormen zijn we afgelopen zomer een aantal keer in gesprek gegaan met de hoveniers en tuinontwerpers. Waar liggen hun wensen, wat willen ze behouden en waar zien ze kansen? Hoe ontwikkelt de markt zich en waar kunnen wij als Tuinexpo bij aansluiten?” Met deze input zijn ze vervolgens aan de slag gegaan. ,,En om niet helemaal afhankelijk te zijn van het Hollandse weer en toch te kunnen genieten van een mooie nazomer, kiezen we ervoor om een gedeelte buiten én binnen te organiseren.”

Er verandert misschien het nodige, maar ook het vertrouwde is terug te vinden. Het draait nog steeds om het buitenleven en er kan gestruind worden langs de stands. Makkinga vervolgt haar verhaal: ,,Genieten van het buitenleven doen we op allerlei manieren. De één gaat graag aan het werk in de tuin, terwijl de ander geniet met een wijntje vanaf de loungebank. Van een goed gesprek in je tuin, tot razende kinderen om je heen, of een picknick op het gazon. Daarom biedt ook de Tuinexpo Binnenstebuiten voor ieder wat wils.”

Volle vaart vooruit

,,De ideeën zijn uitgewerkt dus nu is het volle vaart vooruit”, vertelt de preses verder. ,,Wel zeker 5000 meter aan buitenruimte is afgezet, een bloemenmengsel is ingezaaid en de eerste hagen zijn gepland. Nu ook de huisstijl en de website in een fris en modern jasje zijn gestoken, kunnen we echt de boer op. De eerste reacties op het nieuwe concept zijn positief, dus we hebben vertrouwen om een mooi programma neer te zetten.”

Meer informatie is te zien op de website tuinexposalland.nl.