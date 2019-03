Tunnel N35 dicht voor onderhoud

video Eerste hond van omstreden fokker uit Lettele afgemaakt

13:46 Eén van de honden die onlangs in beslag werden genomen bij een omstreden hondenfokker uit Lettele (gemeente Deventer) is overleden. De hond moest worden afgemaakt omdat hij ernstig ziek was. ,,Helaas, maar voor deze hond zat er niets anders op’’, zegt Michel van der Maas, woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de honden bij diverse opvanglocaties heeft ondergebracht.