Tussen de klant en opticien Ewald (50) uit Raalte hangt nu een scherm van plexiglas

video Dit is de reden dat in Gorssel wél maar in Salland nog níét gezwommen wordt

17 mei Het zwembadpersoneel van de Sallandse zwembaden werkt zich in het zweet om zo snel mogelijk open te kunnen. In Raalte en Heino mikken ze op aanstaande vrijdag, maar in Wijhe wordt het zeker pas einde van de maand. Verslaggever Fleur Reijngoudt nam dit weekend vast een duik in zwembad de Boskoele in Gorssel om te zien hoe dat eigenlijk gaat, zwemmen in coronatijd.