Twee gewonden bij botsing op N35 in Raalte

Video Dina verloor vader bij V2-ramp in Luttenberg: Marietje keek met buurmeisje en agenten toe vanuit een sloot

8:00 De 13-jarige Dina Bannink staat met haar moeder in de gang van de boerderij aan de Blikweg in Luttenberg, wanneer zich plots een gigantische explosie voordoet. Het is maandagmiddag 4 december 1944 rond vier uur. De Banninks schrikken zich wezenloos. Zij weten dan nog niet dat hun echtgenoot en vader bij de ontploffing dodelijk gewond is geraakt. Herman Bannink (45) en achttien dorpsgenoten, onder wie jonge kinderen, sterven door een geëxplodeerde V2-raket.