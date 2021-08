Tweede editie stilstaande optocht Raalte groter aangepakt: ‘Iedereen reageerde enthousiast en wilde meedoen’

Automobi­list (46) uit Raalte die door rood reed en meisje schepte ‘was liever tegen een boom gereden’

17 augustus Een onoverzichtelijk kruispunt of niet: feit is dat een 46-jarige automobilist uit Raalte in Deventer door rood reed en een meisje schepte dat zwaargewond raakte. ,,Ik heb dit niet gewild. Dit is me overkomen.”