Tweede perceel Disselhorst Metaal op De Zegge VII

In 2015 besloot Disselhorst al uit te breiden en een perceel op De Zegge VII te kopen. Maar met de jaarlijkse groei van tien procent is meer ruimte nodig. Directeur Guido Slump is enorm blij met de aankoop van het nieuwe perceel. ,,Zeven jaar geleden hadden we vijftig medewerkers in dienst. Inmiddels zijn dat er negentig. Als deze groei doorzet, waar ik wel vanuit ga, komen we over een aantal jaren weer klem te zitten in ons pand.”