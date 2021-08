Uit alle uithoeken van Salland wordt gehoor gegeven aan oproep voor ontwerp Sallandse vlag: ‘Boven onze verwachting’

Eerst zon, dan weer regen: dit doet het wisselval­li­ge weer met bedrijven uit de regio

12:22 Een zonnige zomer met temperaturen die door het dak gaan: vorig jaar hadden we het, maar nu niet. De zomer van 2021 is eerder een zeer wisselvallige. Zonnige dagen worden afgewisseld met regen. En dat heeft gevolgen voor bedrijven in Oost-Nederland.