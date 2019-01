Uitstapjes Salland in trek

Wijkagen­ten Olst-Wij­he maken hun werkloca­tie mobiel

8:00 De inwoners van de gemeente Olst-Wijhe kunnen hun wijkagenten voortaan overal tegenkomen. Op de markt, in een supermarkt, in een verzorgingscentrum, op straat of gewoon thuis. Er is geen vaste politiepost meer in Olst, deze sloot afgelopen december. Wijkagenten Nick Karel en René van der Vegte maken hun werklocatie mobiel.