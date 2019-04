Uitwisseling tussen scholieren uit China en Salland; opnieuw een cultuurshock

Jur (18), Lisanne (18) en Dennis (17) waren vorig jaar oktober op studiereis in Shanghai. Deze week ontvangen ze hun Chinese uitwisselingsmaatjes thuis in Salland. Opnieuw een cultuurshock.

De leerlingen van de businessklas van het Carmel College in Raalte maakten vorig jaar oktober een studiereis naar Shanghai, de grootste stad van China met 23 miljoen inwoners. Ze bezochten de Dongchang Highschool, proefden cultuur en draaiden mee in een Chinees gezin. De China-gangers kregen allemaal een maatje bij wie ze in het gezin logeerden. Zo verbleven Jur, Lisanne en Dennis bij respectievelijk Leon, Alina en Joe. ,,Dat zijn hun Engelse namen‘’, legt Jur uit. ,,De Chinese namen zijn voor ons niet te volgen.’’ De jongeren, die contact houden via de Chinese socialemedia-app WeChat, treffen elkaar deze week op Sallandse bodem.

Of ze elkaar inmiddels al goed kennen? ,,Ehmm, kennen? Nou nee…’’, twijfelt Dennis Nijboer. ,,Het is meer her-kennen. Het contact is niet heel intens.’’ ,,Nee, dat niet’’, reageert ook Jur Reimink. ,,We gaan nu wel met elkaar om, maar vrienden zullen we niet worden. Daarvoor zijn onze verschillen te groot.’’ ,,Het is constant een cultuurshock’’, weet docent Maaike Oberink, die de groep begeleidt. ,,Het tonen van emoties is in China niet gebruikelijk, er is een bijzondere etiquette.’’

,,De jongen bij mij thuis, Leon, is heel voorzichtig en verlegen’’, vertelt Jur. ,,Hij weet zich geen houding te geven. Heel apart. Ik probeer hem wel gerust te stellen, maar dat lukt niet echt. Het lijkt wel of hij angstig is om Engels te spreken of om fouten te maken. Pas als hij achter zijn mobiel zit, ontspant hij. Dan is hij ineens heel rustig. Alleen kun je dan ook niet tegen hem praten, want dan ontgaat hem alles.’’

,,Ja, die mobiel, daar zitten ze contant op’’, zegt Dennis. ,,Véél meer dan wij, echt, véél meer. Niet normaal meer.’’

En dan het eten, ook een bijzonder onderwerp. ,,In China aten we wel in de schoolkantine. Vis, worst, vettigheid, rijst en kip. Koud varkensvlees. Al met al was het niet zo uitnodigend’’, herinnert Jur zich. ,,Het lukt me trouwens nog steeds niet om goed met stokjes te eten. Lukt me gewoon niet.’’ ,,Ik vond het ontbijt daar niet geweldig, met warm eten, rijst en dumplings’’, zegt Dennis. ,,Dat kreeg ik ’s ochtends om zes uur niet naar binnen. Gelukkig hadden ze later ook brood.‘’ Jur: ,,Het is grappig hoe de Chinese gasten hier het brood eten. Steken ze er een vork in en bijten ze het brood er rondom van af.’’

De leerlingen hebben voor hun gasten van alles in huis gehaald. ,,We hebben nu brood, yoghurt, cornflakes en havermout in huis, en natuurlijk noedels’’, zegt Lisanne. ,,Zal vast wel wat bij zitten wat ze lust. In China dringen ze erg veel aan met eten, bieden van alles aan om te proeven. Ik heb daar geleerd dat je al heel ver van tevoren moet aangeven dat je vol zit en genoeg hebt.’’ Omgekeerd ligt dat anders, weet Maaike Oberink. ,,De kinderen zullen niet vragen om eten of wat te drinken. Dat doen ze niet. Ook als ze bijvoorbeeld willen douchen, zullen ze dat niet zelf aangeven.’’

Noem het verlegen, voorzichtig, teruggetrokken of angstig. De Nederlandse scholieren krijgen niet echt hoogte van hun uitwisselingsmaatjes. ,,Volgens mij lopen ze sociaal heel erg achter’’, zegt Jur. ,,Ik heb het idee dat ze helemaal geen sociaal leven hebben’’, zegt Lisanne, met de kennis van het bezoek aan Shanghai. ,,Ze zijn alleen maar bezig met huiswerk. Veel huiswerk. Al vond ik het op hun school vorig jaar niet heel efficiënt. Ze zijn heel vroeg op school, maken lange dagen, maar ze doen maar wat, en de docent laat het toe.’’

,,Ze zijn wel gedisciplineerd’’, zegt Jur. ,,Ze worden in de klas aangewezen. Zo van, jij mag wat zeggen, en nu mag jij wat zeggen. Dat is bij ons heel anders. Tijdens geschiedenisles bijvoorbeeld praat je over dingen, dan wacht niet iedereen op zijn beurt om te reageren. Dat gaat veel opener aan toe.’’

Quote Niemand komt te laat. Nergens. Eerder een kwartier te vroeg.‘’ Dennis Nijboer, Scholier van Carmel College Salland over Chinezen