Vakantiepark Sallandshoeve in andere handen, nieuwe eigenaar wil fors investeren

Dubieuze figuren buiten de deur

De familie Otter neemt het huidige personeel van Mol over. Monique, Evert en Marieke Mol leggen het werk vanaf volgende week neer. Daarmee komt een einde aan een periode van veertien jaar. ,,Ik ben heel tevreden over het park dat we achterlaten. Wij hebben niet de mogelijkheid gehad om met miljoenen te smijten. Door hard werken en gericht te investeren hebben we toch het park een beter aanzien gegeven. De bungalows hebben bijvoorbeeld een flinke renovatie gehad.’’

Plannen voor komende jaren

Ook Rick Otter roemt de goede sfeer van de overname. ,,Het is een goed bezocht park met leuke gasten. De uitstraling en de ligging, vlakbij natuurgebieden, is ook heel fraai’’, zegt Otter. De komende jaren wil hij meer verblijfsaccommodaties creëren. ,,We plaatsen er safaritenten bij, ook op hoogte. En we testen wat nieuwe bungalows uit, bijvoorbeeld één waar koken en eten centraal staat. We onderzoeken of dat een toegevoegde waarde heeft. In Voorthuizen hebben we kids bungalows, die zijn erg in trek. Mogelijk zien we die straks ook hier in Nieuw Heeten.’’