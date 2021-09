Val coureur overschaduwt dag vol ronkend motorengeweld op de Luttenbergring

Kermis enige onderdeel van Olster­feest dat wel doorgaat: ‘Nu gebeurt er gelukkig nog iets’

16 september Het is nog steeds niet als andere jaren, maar inwoners van Olst krijgen dit jaar toch een vleugje mee van het Olsterfeest. De kermis is, ook dit jaar, het enige onderdeel dat wel door gaat. Er mogen maximaal honderd personen tegelijk de kermis op. Kinderen onder de achttien jaar krijgen een polsbandje zodat ze met zijn tweeën tegelijk in een attractie kunnen. „De rest van onze energie steken we in volgend jaar.”