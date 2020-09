Van 3500 naar 50.000 hectare: hoe groter Nationaal Park Sallandse Heuvelrug de economie een duwtje moet geven

Zeldzame kleine parelmoer­vlin­der na tientallen jaren afwezig­heid gevonden op de Sallandse Heuvelrug

3 september Een unieke gebeurtenis op de Sallandse Heuvelrug. De kleine parelmoervlinder is neergestreken in het natuurgebied en vestigt zich daar. Zeldzaam, want deze vlinder is zo extreem kwetsbaar dat het zelfs op de rode lijst staat.