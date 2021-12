Van bamboehengel tot aan digitale vispas; voorzitter Arnold Hullegie neemt na 50 jaar afscheid van HSV Raalte

Wethouder betreurt onrust bij sociaal werkbe­drijf; raadsleden Raalte worden in geheim bijgepraat

De opgelopen vete tussen sociaal werkbedrijf De Productie en de gemeente Raalte blijft voorlopig een gevoelige kwestie. Dermate gevoelig dat wethouder Jacques van Loevezijn volgende week in besloten kring tekst en uitleg geeft aan fractievoorzitters van alle politieke partijen in de raad. ,,De medewerkers hoeven zich geen zorgen te maken over hun baan of over de toekomst van De Productie.’’

11 december