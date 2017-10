Van Hijum wil gratis toeristenkaart Overijsselse regio's

Vechtdal, Salland en alle andere Overijsselse regio's moeten bezoekers een gratis toeristenkaart aanbieden. Dat idee lanceerde gedeputeerde Eddy van Hijum dinsdagavond op een bijeenkomst van Overijsselse CDA-bestuurders over toerisme in Den Ham.

Onlangs pleitten de christen-democraten in Deventer en Olst-Wijhe al voor een toeristenticket, voor openbaar vervoer door heel Salland. Van Hijum wil nog veel verder gaan, nadat hij afgelopen zomer in de Italiaanse Dolomieten zelf een lucratieve toeristenkaart kreeg. Hij denkt dan onder andere aan gratis entree in musea en allerlei attracties.

,,Overijssel kan nóg gastvrijer zijn voor toeristen'', hield Van Hijum de CDA-bestuurders voor. Volgens het CBS is het Overijssels toerisme in 2016 met 7,2 procent gegroeid, bijna 35.000 provinciegenoten verdienen er hun boterham mee. Dat is mede te danken aan de samenwerking onder de vlag van 'Gastvrij Overijssel', waarbij de provincie in vier jaar tijd 10 miljoen euro investeert in regio-overstijgende thema's als fietsen, varen en wandelen, en marketing voor de regio's Vechtdal, Salland, Twente, IJsseldelta, de Weerribben-Wieden en de Hanzesteden.

Vechtdal Marketing

Dalfsen, Ommen en Hardenberg werken al langer samen onder de vlag van Vechtdal Marketing. Onlangs is 'Gastvrij Twente' gevormd; ook in Salland, de IJsseldelta en de Kop van Overijssel (Weerribben/Wieden, Giethoorn) zoeken partijen elkaar steeds meer op, aldus Van Hijum. ,,Maar samenwerken moet meer betekenen dan marketing. Toeristen zouden in ruil voor de toeristenbelasting die zij afdragen echt iets van onze gastvrijheid moeten merken.''

Dolomieten

Van Hijum raakte zelf geïnspireerd in Italië, waar hij afgelopen zomer op een camping in de Dolomieten een gratis toeristenkaart kreeg. ,,Nou ja, gratis... Bij navraag bleek dat ik via de toeristenbelasting per overnachting meebetaalde aan die kaart.

Attracties