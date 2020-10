Van kantoren naar fysieke gezondheid: Sallandse Poort in Raalte krijgt naast fysio ook sportschool

Na de komst van een polikliniek van het Deventer Ziekenhuis en fysiotherapie Salland op de Sallandse Poort, wil Profit Gym in de toekomst een nieuwe sportschool bouwen op de locatie. Eigenlijk was de nieuwbouwlocatie aan de Vrieswijk in Raalte bestemd voor kantoorgebouwen, maar de gemeente is van mening dat een sportschool een meerwaarde is voor Raalte-Noord.

Het is niet de eerste vestiging van Profit Gym. Naast dat het sportbedrijf in Raalte wil nieuwbouwen, heeft Profit Gym al vestigingen in Ommen, Dalfsen, Hardenberg en Zwolle. Volgens de gemeente oriënteerde de eigenaar zich al langere tijd op een geschikte locatie in Raalte.

Nieuwe functies nodig

De gemeente is van mening dat de groeiende wijk Raalte-Noord nieuwe impulsen nodig heeft om de leefbaarheid te bevorderen. Daarom zien zij een toegevoegde waarde in de komst van een Profit Gym-vestiging in de wijk. Omdat er voornamelijk binnen gesport wordt en het qua gebouw geen impact heeft op de omgeving is Raalte positief over de komst.

Volgens de gemeente heeft de eigenaar wel plannen om op het dak buitenactiviteiten aan te bieden. Dit wil hij graag, aangezien hij positieve ervaringen heeft opgedaan met de buitensport tijdens de coronacrisis. De eigenaar benadrukt tegenover de gemeente dat dit zonder muziek of versterkt geluid is, zodat de omgeving geen overlast zal ervaren.

‘Kantoortorens onverkoopbaar’

Bij de locatie moeten 25 parkeerplaatsen komen. Is het vol op de parkeerplaats, dan biedt de omgeving genoeg ruimte voor de overige voertuigen, zegt de gemeente. Raalte kiest er niet voor om de nieuwbouwlocatie te reserveren voor kantoorgebouwen, omdat er in de gemeente genoeg alternatieven zouden zijn.

Wethouder Wout Wagenmans over de plannen: ,,Met name de fysiotherapeut vindt het top dat er een sportschool komt. We hebben het plan van de initiatiefnemer bekeken en onderzocht en daar werken we in principe aan mee. Het is de laatste kavel die we daar hadden. Het oorspronkelijke idee dat er fantastische kantoortorens zouden komen bleek onverkoopbaar. Daarom wilde ik het plan aanpassen en wonderwel is de invulling nu helemaal rond.”

Momenteel werkt de gemeente aan een nieuw bestemmingsplan waardoor het proces in gang wordt gezet. Als de verkoop van de kavel beklonken is en er geen bezwaren binnenkomen kunnen de eerste palen in de grond. Wanneer de plannen definitief rond zijn is nog niet bekend.