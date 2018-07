Van postbode naar jihadist: proces tegen Victor D. uit Heeten start vandaag

live twitterDe rechtszaak tegen de Heetense jihadist Victor D. gaat vandaag in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam van start. Justitie verdenkt hem van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Volg onderaan dit artikel via de tweets van onze verslaggever de zaak op de voet.

D. is niet bij de rechtszaak aanwezig. Hij is nog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk Syrië. Naast D. staan vandaag nog vier Nederlandse jihadisten bij verstek terecht.

Zakariyya al-Hollandi (29), zoals Victor D. zichzelf noemt, bekeerde zich in 2013 tot de islam en vertrok naar Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd. In januari 2016 plaatste Nederland de voormalige postbode uit Salland op de nationale terroristenlijst. Ook werden zijn banktegoeden bevroren. Vorig jaar maart maakte het Openbaar Ministerie bekend Victor D. en vier andere vermeende jihadisten te berechten. De inhoudelijke behandeling werd uitgesteld om ze voldoende tijd te geven naar Nederland te komen en bij hun proces aanwezig te zijn. Ondanks het uitstel is geen enkele verdachte vandaag bij hun proces aanwezig.

Gevochten

Vorig jaar december meldde Victor D. graag bij zijn proces te willen zijn. Hij kondigde aan via Turkije terug te reizen naar Nederland. Na dat bericht was het wekenlang stil. In februari gaf hij weer een teken van leven, hij zei toen tegen de Stentor nog in Syrië te zijn.

In een interview met de Groene Amsterdammer zei D. vorige week dat hij de afgelopen jaren aan het Syrische front heeft gevochten. Ook herhaalde hij zijn wens om naar Nederland terug te keren, maar laat hij dat afhangen van de eventuele celstraf die hem te wachten staat.