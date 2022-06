Veel goud, zilver en brons voor de Sallandse Sportploeg op de Special Olympics en... een pechvogel

Driekwart eeuw tennissen in Wijhe in boek gevangen: ‘Winnaar Elfsteden­tocht gaf hier tennisles’

De tennisvereniging in Wijhe bestaat 75 jaar en dat wordt gevierd. Behalve dat het dit weekend elke dag feest is op de Wijhese tennisbaan, heeft oud-voorzitter Ronald Jorna het jubileum aangegrepen voor een duik in de clubgeschiedenis. Het leverde mooie beelden en anekdotes op, die hij heeft verwerkt in een boek. ,,Reinier Paping heeft hier nog tennisles gegeven.’’

10 juni