Kameraden uit Heeten bouwen feestje voor Salland omdat ze dat ‘mooi vinden’

5 augustus Vraag: wat krijg je als je twee kameradengroepen van rond de twintig jaar uit Heeten laat doen wat ze ‘mooi vinden’? Antwoord: het dance-feest B-Hard dat op 7 september voor de derde keer wordt gehouden en waar iedereen uit de wijde omgeving welkom is. Een nieuw tintje dit jaar is het optreden van mannenkoor Germania. Waarom? ,,We wilden eens iets echt anders doen. Doe ’s gek dachten we. Ofwel B hard Be different.”