Veelbesproken sociaal werkbedrijf De Productie in Raalte mag tóch versneld uitbreiden

Nieuw-Heetense Frank is Sallandse Boer van het jaar: ‘Ben ambassa­deur van de landbouw in de regio, echt een eer’

Hij moest er twee jaar op wachten, maar eindelijk is Frank van Rossum, melkveehouder uit Nieuw-Heeten, Sallandse Boer. Een eretitel die hem vrijdagavond op Roggemaaiersdag in Raalte werd toegekend. ,,Het is écht een eer. Toen ik twee jaar geleden gevraagd werd, dacht ik: wow.”

25 juli