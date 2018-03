Veertien appartementen komen er in het voormalige kantoorgebouw de Werfhorst aan de Botermakerstraat in hartje Raalte. SallandWonen bestrijdt daarmee leegstand en speelt tegelijk in op de grote behoefte aan woonruimte aldaar.

Marijke Kool, directeur-bestuurder van de woningstichting, is ingenomen met het project de Werfhorst. ,,Raalte blijft groeien en wij zoeken continu naar geschikte plekken om woningen voor onze huurders te realiseren'', meldt zij. ,,We merken dat vooral locaties in of aan de rand van het dorpscentrum in trek zijn, want mensen willen dichtbij voorzieningen wonen. De Werfhorst is zo'n locatie.''

Tekentafel

De ontwikkelingen gaan snel. Terwijl SallandWonen de laatste woningen van het project Burgemeesterskwartier nog moet opleveren, ligt het volgende plan alweer op de tekentafel. De woningstichting hoopt volgende week de koopovereenkomst te ondertekenen. De uitvoering begint naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019. Het college van B en W keurt het plan goed, mits SallandWonen aan alle eisen voldoet.

SallandWonen heeft nog geen besluit genomen over de mogelijke doelgroep. ,,De appartementen voldoen aan de groeiende vraag naar huisvesting voor één- en tweepersoonshuishoudens, al of niet met zorgbehoefte. Ze zijn geschikt voor alle leeftijden.”

Betaalbaar

De woningstichting mikt op een energieneutraal project om te voldoen aan haar missie: duurzaam en betaalbaar wonen voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien. ,,Door de appartementen zeer goed te isoleren, is er weinig energie nodig voor verwarming. Elektriciteit wordt met zonnepanelen duurzaam opgewekt. Toekomstige bewoners ervaren dit in het wooncomfort en in de portemonnee. Bovendien sparen we het milieu door minder kooldioxide-uitstoot te veroorzaken. We willen meerdere aannemers uitdagen om op basis van onze eisen een plan te maken.”

Opgezegd

Een vereniging van drie eigenaren die het gebouw bezit, heeft SallandWonen ruim anderhalf jaar geleden benaderd. Sindsdien heeft de woningstichting diverse onderzoeken verricht. Het is de bedoeling dat de koopovereenkomst begin april wordt getekend. Het accountantsbedrijf Countus, dat als laatste onderneming domicilie houdt in de Werfhorst, is de huur opgezegd.