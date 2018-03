Veertien appartementen op populaire plek in hart van Raalte

video Vijf raadsleden krijgen bij afscheid Raalter raad lintje

10:48 Voor vijf raadsleden is het afscheid van de gemeenteraad van Raalte gepaard gegaan met een verrassing. Alle vijf ontvingen ze dinsdagavond uit handen van burgemeester Martijn Dadema een koninklijke onderscheiding. De vijf raadsleden die na de verkiezingsuitslag niet terugkeren in de gemeenteraad, zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.