Veilig Thuis vraagt Sallandse gemeenten weer om extra geld door stijging meldingen huiselijk geweld

VIDEO Corona-update | Woede bij sport­school­ei­ge­na­ren en in dit verpleeg­huis mogen bewoners weer bezoek ontvangen

8 mei De nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: Woede bij sportschooleigenaren, uit eten in je auto in Meppel en goed nieuws voor bewoners verpleeghuis in Vorden.