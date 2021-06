Veldhuis Media verkast: van ‘kleine’ drukkerij in Raalte naar verdubbeling in Meppel

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Flevoland noteert laagste aantal besmettin­gen in ruim drie maanden, Heerde blijft ‘beste jongetje van de klas’

29 mei Geheel in lijn met de landelijke dagkoers is ook in Oost-Nederland het aantal nieuwe coronabesmettingen gedaald. Tussen vrijdag- en zaterdagochtend waren dit er 283. Een dag eerder lag dat aantal, na correctie, nog op 358. In het overzicht van vandaag valt vooral Flevoland op.