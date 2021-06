Veldhuis Media weg uit Raalte, maar: ‘Meppel is ook niet het einde van de wereld’

Update ‘Verdacht pakketje’ bij distribu­tie­cen­trum van Jumbo in Raalte blijkt onschuldig

3 juni Het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte is vanmiddag ontruimd omdat er een verdacht pakketje was gevonden. Het gebied rondom het pand was ruim een uur afgezet. Onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wees uit dat het pakketje onschuldig was.