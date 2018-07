Veldwachter van Heino verkast naar Heeten en Broekland

update Politie valt twee cafés binnen in Raalte: twee mannen opgepakt

10:38 Bij invallen in Café Gina's en eetcafé The Flinstones in Raalte zijn vanmorgen twee mannen opgepakt. Eén van hen wordt verdacht van verduistering en oplichting, de ander van heling, mishandeling en vernieling. Ook twee woningen werden doorzocht.