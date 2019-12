Verdachte van woningbrand in Raalte in 2020 voor de rechter

Geen radio meer in nieuwe bussen Keolis, chauffeurs boos

17:21 Geen radio meer luisteren tijdens je busritje. In de nieuwe bussen van vervoerder Keolis, die ook in deze regio gaan rijden, is niet meer standaard een radio ingebouwd. Buschauffeurs zijn daar kwaad over. PvdA Overijssel, die er klachten over zegt te hebben ontvangen, heeft woensdagmiddag om opheldering gevraagd.