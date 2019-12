Verdachte woningbrand in Raalte in 2020 voor de rechter, getroffen buren voorlopig niet naar huis

De voorlopige hechtenis van de verdachte Raaltenaar werd op 23 oktober met maximaal negentig dagen verlengd. Volgens Scheperkeuter wordt de man brandstichting ten laste gelegd. Het is nog onduidelijk of het gaat om opzettelijke brandstichting of brandstichting door schuld of nalatigheid. Dit zal blijken tijdens de eerste zitting.

Onderdak

De brand op dinsdagochtend 8 oktober verwoestte een helft van een twee-onder-een-kapwoning. Niemand raakte hierbij gewond. Voor het getroffen gezin is elders onderdak geregeld. De woning van de directe buren, een gepensioneerd stel, is nog altijd onbewoonbaar door roetschade en stankoverlast. De buurvrouw zegt geen idee te hebben wanneer zij en haar man terug kunnen keren.

,,We wonen sinds 2 november in een appartement in Raalte en kunnen vanaf 2 februari voor onbepaalde tijd in een kleine woning in Raalte terecht. De eerste periode na de brand zaten we op een vakantiepark in Nieuw Heeten”, zegt de buurvrouw die anoniem wil blijven (haar naam is bij de redactie bekend, red.).”

Een goed gesprek

De Raaltese heeft twee weken geleden een kop koffie gedronken en gesproken met haar buurvrouw aan de Reiger, die door de brand in haar woning het zwaarst werd getroffen. ,,Het was een goed gesprek”, is het enige wat zij hierover kwijt wil. Ze wil niet zeggen waar haar buurvrouw en twee kinderen verblijven. ,,We zitten zelf in een verschrikkelijk jaar dat we zo snel mogelijk achter ons willen laten. Of en wanneer we terug naar huis kunnen, weten we niet. Ons huis wordt op dit moment geïnspecteerd.”