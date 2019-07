Verdachten overval op Heetense broers ontkennen betrokkenhid

Video Lichaam gevonden in Schalkhaar: doodsoor­zaak en identiteit nog niet bekend

29 juli In het Overijssels Kanaal in het buitengebied van Schalkhaar is vanmorgen een lichaam gevonden. Naar de doodsoorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Het lichaam is ‘s middags geborgen. Over de identiteit van het lichaam is nog niets bekend gemaakt.