Vereniging in oprichting maakt zich sterk voor Nedersaksisch

Video Vogelkijk­scherm Welsum schoolvoor­beeld geslaagde burgerpar­ti­ci­pa­tie

11:13 Burgerparticipatie is voor veel overheidsinstanties een belangrijk thema. In de praktijk is het echter vaak nog best lastig van de grond te krijgen. Een geslaagd voorbeeld is de realisatie van een vogelkijkscherm aan de rand van de Katerstede bij Welsum.