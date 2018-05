Verhit debat over zonnepark verstoort rust op het Raalter platteland

Buurtbewo­ners willen dat boer plan voor zonnepark Raalte laat varen

29 mei Omwonenden van de melkveehouder Henri Groote Schaarsberg in Raalte dringen massaal bij hem erop aan om af te zien van het plan voor een zonnepark. Volhardt hij in de verhuur van het weiland voor een veld met zonnepanelen, dan komen omwonenden in actie. Dat hebben ze zondag met een brief onder de aandacht van de boer gebracht.