Verlichting rond ‘pikkedonker’ Summercamp Heino en lichtbandjes voor jonge vluchtelingen

Hoe GA Eagles wil doorpakken met cultstadi­on aan Vetkamp­straat: ‘Er is geen enkele twijfel’

De Adelaarshorst puilt uit. Thuiswedstrijden van Go Ahead Eagles zijn dit seizoen haast uitverkocht. Uitbreiding - een langgekoesterde wens van de eredivisieclub - is nodig. Nu de Deventenaren de wind mee hebben, pakt de clubleiding door. ,,Ook als we onverhoopt zouden degraderen, gaan we het stadion verbouwen.”

26 november