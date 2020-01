Verloting vakantiehuis in Haarle gaat wereld over: gelukszoekers uit Ivoorkust en Curaçao dingen mee

Mylene begint 77ste kappers­zaak in gemeente Raalte, terwijl kappers­bran­che maatrege­len wil

25 januari Een huiskapper hier, een kapsalon daar. Kappers met hun eigen zaak schieten al jaren als paddenstoelen uit de grond in de gemeente Raalte. Dat eist nu z’n tol, volgens de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO). Met 77 kapperszaken in de gemeente is er een overaanbod van bijna 30 procent. Hoe is dit ontstaan en waarom zou je met een moordende concurrentie nog een kapperszaak beginnen in Raalte?