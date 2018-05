De vermiste Manuela (16) uit Raalte is weer terecht, gezond en wel. De politie spoorde haar op

De 16-jarige vermiste Manuela Hofstede uit Raalte is terecht. De politie heeft haar vanochtend in een woning in Leeuwarden gevonden. Het meisje verkeert in goede gezondheid, volgens de politie.

Manuela is teruggebracht naar de woongroep Asja in Leeuwarden, waar zij sinds drie maanden verbleef.

Vader Ivo Hofstede uit Raalte maakte vrijdag 11 mei de vermissing van zijn dochter op Facebook bekend. Hij maakte zich grote zorgen over zijn dochter die op 7 mei vertrok uit het opvanghuis voor meiden die onder andere te maken hebben gehad met loverboys. Sindsdien was het meisje spoorloos. Ivo Hofstede was bang dat zijn dochter weer in de greep zou zijn van een pooiervriendje. Zijn bericht op Facebook is de afgelopen dagen massaal gedeeld.

Volgens de politie Noord-Nederland is het meisje dankzij gedegen politie-onderzoek gevonden. Ze verbleef bij een bekende van haar in Leeuwarden. ,,We hebben het netwerk van het meisje onderzocht en we zijn haar sociale contacten nagegaan. Dat heeft geleid tot een bezoek aan de woning in Leeuwarden'', licht woordvoerder Robert-Jan Valkema van de politie Noord-Nederland toe. Manuela verkeert in goede gezondheid, volgens de politie. ,,Het gaat prima met haar. Mijn collega's hebben haar weer teruggebracht naar de woongroep Asja.''