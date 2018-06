Vermiste Manuela weer thuis in Raalte

Manuela Hofstede is weer thuis, het meisje was sinds 7 juni vermist, maar werd midden in de nacht door de politie in Raalte afgeleverd, zegt vader Ivo. Het 16-jarige meisje was eerder in handen van loverboys gevallen en werd in Leeuwarden al drie maanden opgevangen in de woongroep Asja, waar ze meisjes vanaf 12 jaar (tot 23 jaar) proberen te helpen die door loverboys in de prostitutie zijn gepraat of er met geweld toe zijn gedwongen. Manuela pakte op maandag 7 juni de fiets en verdween spoorloos. Tussendoor werd ze teruggevonden in een woning in Leeuwarden, aldus Robert-Jan Valkema van de politie Noord-Nederland. Vlak erop was ze weer weg en ditmaal langer.