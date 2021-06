Vernield Heetens trekpontje terug in de vaart na dure reparatie

Tv-kok Rudolph van 24Kitchen bakt Sallandse lekkernij­en bij Olster molen: ‘Dit is toch prachtig zo?’

14 juni TV-kok Rudolph van Veen rijdt voor een nieuw tv-programma van 24Kitchen met zijn bakfiets heel Nederland door. Gisteren stopte hij bij bakker Bökkers Mölle in Olst waar hij zich over Olster Portugeesjes en Sallandse Krentewegge boog. ,,Dit is toch prachtig zo? Buiten bakken bij de molen in Olst in plaats van in de studio.’’