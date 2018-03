Veroveraar van supermarkt viert nu triomfen als Napoleon

De revue over 700 jaar Luttenberg beleefde donderdagavond haar première in een bomvolle feesttent. Richard Alfring trok als Napoleon zelfs landelijke aandacht. Een filmploeg van de EO maakte opnamen voor het tv-programma Van Harte die eind april worden uitgezonden.

Hij stamt uit een familie van veroveraars, zij het op de slagvelden der grootgrutters. Diverse neven hebben als franchisers voorposten ingenomen, van De Wijk tot Schalkhaar. Richard Alfring (34) veroverde zelf in 2013 de supermarkt van Luttenberg. Na een campagne vanuit zijn woonplaats, De Krim. De krijgshaftige ondernemer viert nu op het toneel triomfen als Napoleon.

Alfring: ,,Anny, mijn wederhelft, heb ik nog niet zo ver gekregen. Ach, het is maar een halfuurtje rijden. Onderweg kan ik mooi oefenen. We hebben de teksten van onze sketch met de telefoon opgenomen. Als ik aan de beurt ben, zet ik de opname stil. Dan spreek ik mijn stuk tekst uit en controleer vervolgens of dat correct is.''

,,Ik heb op internet bekeken hoe hij eruit zag. Zijn neus was roder, vermoedelijk door de drank, maar die van mij kan in de grime worden bijgekleurd. Verder heb ik mij een Frans accent aangemeten. Dat ging me makkelijk af. Mensen spreken mij nu al voor de grap in het Frans aan. In de winkel begint het ook te leven. 'Hoe is het ermee, Napoleon', vragen de klanten.''

,,Misschien zet ik mijn bril voor deze gelegenheid af, maar ik ben bang dat ik met mijn paard verstrikt raak in het publiek. Bij onze opkomst gaan we tussen de toeschouwers door naar het toneel. Gelukkig zit ik niet op een echte. Het is moeilijk genoeg om dit paard onder controle te houden. Vooral als ik een draai moet maken, is het soms lastig om een botsing te voorkomen. Het blijft uitkijken geblazen. Vorige maand hebben we in de buitenlucht foto's gemaakt. Het was nog behoorlijk glad. Toen is mijn soldaat Tonny Neppelenbroek met paard en al onderuit gegaan.''

,,In de kelder van gemeenschapscentrum Elckerlyc. Daar hebben ze geen last van prikkels.''