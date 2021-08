Verregende zomer leidt tot gemiddeld zwembadseizoen in Wijhe en Heino: ‘Vanwege corona hebben we heel veel abonnementen verkocht in de voorverkoop’

Video Vrieskou of niet, buitenbad in Heino opent het zwemsei­zoen: ‘In het water is het heerlijk’

7 maart Zwembad De Tippe in Heino is de afgelopen weken in sneltreinvaart klaargemaakt om zwemliefhebbers te ontvangen. Vanwege de beperkte sportmogelijkheden in coronatijd vonden zowel Sportbedrijf Raalte als de gemeente het een goed plan om deze zondag de poorten van het buitenbad al te openen. En zo stonden er vanmorgen om 09.00 uur, bij nul graden, vijftien mensen op hun slippers klaar om de eerste duik in het bad te nemen.