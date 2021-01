Verstoring van korhoen en nachtzwaluw op de Sallandse Heuvelrug: provincie handhaaft niet

KAART | Gunstige trend coronacij­fers zet door in regio, opsteker voor Noord- en Oost-Gelderland

16:21 Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft afnemen. Afgelopen etmaal werden 3714 positieve tests geregistreerd: het laagste aantal sinds 1 oktober. Ook in Oost-Nederland kwamen opnieuw minder coronagevallen aan het licht. De cijfers in Noord- en Oost-Gelderland springen het meest in het oog.