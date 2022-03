Vertrouwen bij Kwiek is terug na zege op V&L: ‘In de play-offs gaan we verrassen’

„De opdracht was duidelijk: we moesten zuiniger spelen. Lange aanvallen uitspelen en wachten tot de vrije kans er is. Dat lukte met vlagen heel goed”, zei Hoogeveen, die volgend seizoen terugkeert naar zijn vorige club SVBO. Vlak na rust maakte Kwiek het verschil. „In de eerste helft was het nog stuivertje wisselen. In de tien minuten na rust liepen we uit en daarna zijn we niet meer in gevaar geweest. Aanvallend en ook in de dekking stond het een stuk beter dan de vorige keer. Ik wist dat we op deze manier zouden winnen. Dit zijn belangrijke punten.”