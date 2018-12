Vicaris van Salland redt kindeke Jezus uit kelder van protestantse kerk Raalte

Deze Kerstenge­len zorgen voor ons deze kerstdagen

24 december Waar de rest van Nederland uitbuikt van een copieus kerstdiner, doen zij onverdroten voort. Verloskundige Sanne Albers, vrijwilliger Petra van Dieren en wegenwacht Dennis Hezeman zijn tijdens de feestdagen in touw en zetten zich in voor de mensen in onze regio ,,We hebben tien dames die rond de feestdagen uitgerekend zijn, dus het kan maar zo druk worden”, zegt verloskundige Sanne. Een portret van drie kerstengelen: