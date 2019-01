Vist projectontwikkelaar achter het net in Heino?

‘Nijntje op de fietse in 't Sallands’ komt volgende week in Raalte in de verkoop

12:11 Een heus avontuur van Nijntje kunnen ouders en grootouders de kleintjes vanaf volgende week voorlezen in hun eigen streektaal. Want op 7 februari wordt in Raalte ‘Nijntje op de fietse in ‘t Sallands’ gepresenteerd. Een opsteker in tijden waarin streektalen onder druk staan.