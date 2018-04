PvdA Olst-Wij­he verwondert zich over vier wethouders

22 april De PvdA Olst-Wijhe heeft Marcel Blind van Gemeentebelangen laten weten niet in te zijn voor een raadsbreed akkoord. De PvdA gaat net als in de afgelopen jaren constructief en kritisch oppositievoeren en verbaast zich over de keuze voor vier wethouders.