Vluchtelingen na maand vertrokken uit Sporthal Heeten: ‘Ik ga ze wel missen eerlijk gezegd’

Het hield de gemoederen in het begin erg bezig. Veel Heetenaren reageerden met verbazing toen plots bleek dat er voor een maand vluchtelingen werden opgevangen in de sporthal van het dorp. Een deel van de inwoners was bang voor de veiligheid van hun kinderen bij het nabijgelegen zwembad bijvoorbeeld. Een kleine maand later blijkt dat er niets noemenswaardigs is voorgevallen tijdens het verblijf van de honderd vluchtelingen.