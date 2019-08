Voetganger schiet bij Olst onder slagbomen door en wordt bijna geraakt door voorbijrazende intercity

Thuiskomen in het oudste tolhuisje van Raalte: ‘Wat een gelukskon­ten zijn wij’

11:35 De renovatie en uitbreiding van het oudste tolhuisje van Raalte zit er op. Eigenaren Marieke en Frank Elders hebben 2,5 jaar bloed, zweet en tranen in het opmerkelijke bouwproject zitten. Vol trots openen ze vrijdag 27 september de deuren van het gemeentelijk monument om iedereen de pittoreske woning te tonen tijdens een open huis. Vanaf oktober kunnen gasten het huisje huren per week(-end) of midweek. ,,We gaan zien hoe dat loopt.”