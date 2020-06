Vol theater in Raalte voor de ene school, lege zaal voor de ander: ‘Spijtig, dit is strikter dan de regels voorschrijven’

Waar de kinderen van basisschool De Rietkraag over een paar weken schitteren in een goedgevuld HOFtheater in Raalte, voert groep 8 van De Korenbloem zijn musical op in een lege theaterzaal. Tot teleurstelling van de ouders. ,,We hadden al alternatieven bedacht, maar de school houdt vast aan een leeg theater.”