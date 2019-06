Volle bak bij Fundatie Summerstage op Nijenhuis in Heino

Ontevreden­heid overheerst na bezuini­gings­de­bat in Nijverdal

12:20 NIJVERDAL - Wie had verwacht dat de politieke partijen tijdens de eerste bijeenkomst over de bezuinigingen voor 2020-2023 met een antwoord zouden komen op de vraag ‘Welke gemeente willen we zijn?', kwam er bedrogen uit. Geen sprankelende nieuwe ideeën, maar oude stokpaardjes. Geen open discussie, maar vooral commentaar leveren op de voorgestelde koers van het college.