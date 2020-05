Volledige inventaris van Rohda Raalte in uitverkoop: keuken of tribunebankjes voor een prikkie weg

Bewoners steken stokje voor geplande wegwerk­zaam­he­den in Olst

8:55 Nog geen spoor van ronkende graafmachines of mannen met fluoriserende jassen aan in de Jan Hooglandstraat in Olst. De gemeente Olst-Wijhe wilde vandaag beginnen aan de werkzaamheden om de straat in Olst in een nieuw jasje te steken, maar bewoners staken daar een stokje voor.