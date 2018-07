Voor Heel Salland Biologisch is afkeuring subsidie onverteerbaar

Wethouder Blind krijgt uitstel in zaak gifhuis Wijhe

16 juli Hoe beschadigd wethouder Marcel Blind uit de affaire rond het zogenoemde gifhuis in Wijhe komt, blijft nog onduidelijk. De averij die hij door blunders in deze zaak heeft opgelopen, is ook na het debat maandag in de raadsvergadering niet op te maken. Blind bedong uitstel om op de vele vragen te reageren, en kreeg dat van de gemeenteraad.